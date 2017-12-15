Kandıra’nın Kurtyeri Mahallesi Muhtarı İshak Tanrıverdi ve Kefken esnaflarından İhsan ve İbrahim Tanrıverdi’nin anneleri 79 yaşındaki Nermin Tanrıverdi, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Nebioğlu Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
Bugün 10:42 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:45 TSİ )
Kandıralı muhtarın acı günü!
Kurtyeri Mahallesi Muhtarı İshak Tanrıverdi'nin acı günü!
Bugün 10:42 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz