Kandıralı muhtarın acı günü!

Kandıra’nın Kurtyeri Mahallesi Muhtarı İshak Tanrıverdi ve Kefken esnaflarından İhsan ve İbrahim Tanrıverdi’nin anneleri 79 yaşındaki Nermin Tanrıverdi, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Nebioğlu Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.