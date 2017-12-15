Dolar güne düşüşle başladı

Dün düşüş eğiliminde olan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi ve faiz koridorunu değiştirmemesi, geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını ise 50 baz puanla beklentilerden daha az artırması sonrası yükselişe geçti. Dolar/TL, dün 3,8970 seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 3,8870'ten tamamladı.

FAZİLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmezken, ABD ve Avrupa’da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri genel olarak tahminleri aştı. ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, enflasyon oranlarının yüzde 2'ye yakın seviyelere doğru sürekli yakınsamasını sağlamak için çok miktarda parasal teşvike ihtiyaç olduğunu ifade ederek, varlık alım programından ani bir çıkışı tartışmadıklarını bildirdi.

DRAGHI'NİN AÇIKLAMALARI İLE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün avro dolar paritesi, açıklanan PMI verilerinin beklentileri aşmasının etkisiyle 1,1862'ye kadar yükselse de Draghi'nin açıklamalarıyla düşüşe geçti ve günü 0,3 azalışla 1,1788'den tamamladı. Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,35 azalışla 3,8740 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,40 azalışla 4,5690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,28 düşüşle 5,2095'ten işlem görüyor.