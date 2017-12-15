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Evyap'a ortak geliyor

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Duru, Arko, Activex gibi önemli markalarla tanınan Evyap Grubu, ulaşım sektöründeki şirketine Asya’dan ortak alıyor.

Güneydoğu Asya’nın en önemli liman işletmecilerinden biri olan Filipinler merkezli International Conainer Terminal Services (ICTSI), Evyapport’un yüzde 65’ini alarak ortak oluyor 2003 yılında hizmete açılan Evyapport Konteyner Terminali yıllık 855.000 TEU kapasitesiyle Türkiye’nin 4. büyük özel limanı unvanına sahip. Kocaeli merkezli Evyapport, 265 bin metrekalreik toplam alan içinde 1.171 metre yanaşma yeri ve 16 metre su derinliği ile dikkat çekiyor.

Sahibi Asya’nın en zengin isimlerinden

Evyapport’un yüzde 65’ini almayı hedefleyen Filipinler merkezli ICTSI, Asya Kalkınma Bankası tarafından dünyadaki ilk beş büyük deniz terminal operatöründen biri olarak gösteriliyor. 5.2 milyar dolarlık servetiyle Filipinler’in en zengin 3’üncü işadamı Filipinli işadamı Enrique K. Razon tarafından kurulan ICTSI, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Kongo, Hırvatistan, Ekvador, Gürcistan, Honduras, Endonezya, Madagaskar, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Polonya’daki 29 limanda faaliyet gösteriyor. 2010’da ABD pazarına giren şirket, Portland limanının işletmesini üstlendi. Şirketin en önmeli operasyonları arasında Manila Terminali var.

Bugün 10:51 TSİ - Ekonomi

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