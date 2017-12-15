SÜPER Cumartesi!

Kocaeli Güneşspor, Derbent deplasmanında ter dökecek. 15’te başlayacak olan maçı Sait Tuzcu yönetecek. Bu maçın ardından aynı statta Nusretiyespor ile Çınarlıspor müthiş bir mücadele içerisine girişecek. Maçın hakemi Serkan Yılmaz olacak.
HEPSİ 6’ŞAR PUANLIK
İhsaniyespor sahasında Arapçeşmespor ile çok zorlu bir maça çıkacak. 13’te başlayacak olan maçı Özhan Kurt yönetecek. Düşmeme mücadelesi veren Hereke Yıldızspor ile ilk 4 kovalayan Diliskelesi arasındaki maçın da skoru çok merak ediliyor. Hereke’deki maç 15’te başlayacak ve maçı Zafer Pesen yönetecek. Ligde kalmak için adeta can çekişen Denizliköyü ile hararetli bölgeden kaçmak isteyen Tavşantepe arasındaki maç saat 18’de başlayacak. Metin Oktay Stadı’ndaki maçı Coşkun Topçu yönetecek. Kısacası süper bir Cumartesi futbol severleri bekleyecek.
GÜNÜN PROGRAMI
13.00: İhsaniyespor - Arapçeşmespor – İhsaniye - Özhan Kurt
15.00: Hereke Yıldızspor – Diliskelesi – Hereke - Zafer Pesen
15.00: Derbentspor - Kocaeli Güneş - Derbent - Sait Tuzcu
17.00: Nusretiyespor - Çınarlıspor – Derbent - Serkan Yılmaz
18.00: Denizliköyü – Tavşantepe – Metin Oktay - Coşkun Topçu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz