Hisareynspor farkı 2’e indirdi: 4-0

Mesut Punar’ın yönettiği ve Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanan maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Hisareyn sahadan 4-0’lık galibiyet ile ayrıldı ve puanını 28’e çıkardı. Bu grupta lider Tayfunspor 30 puanda. Üçüncü sıradaki Uzuntarla’nın puanı ise yirmi bir.