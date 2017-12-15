Mesut Punar’ın yönettiği ve Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanan maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Hisareyn sahadan 4-0’lık galibiyet ile ayrıldı ve puanını 28’e çıkardı. Bu grupta lider Tayfunspor 30 puanda. Üçüncü sıradaki Uzuntarla’nın puanı ise yirmi bir.
Bugün 11:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:07 TSİ )
Hisareynspor farkı 2’e indirdi: 4-0
1. Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk iddiası ile yoluna devam eden Hisareynspor, ateşi yakından hisseden Kadıköyspor’u konuk etti.
Bugün 11:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz