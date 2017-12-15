1. Amatör Lig B Grubu’nda ilk 3 mücadelesi veren ve aynı zamanda düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bahçecikspor, zor günler geçiren Çamlıtepespor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Bahçecik 12. maçında 5. galibiyetini elde etti ve puanını da 18’e çıkardı. Düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Çamlıtepespor ise 10 puanda kaldı.
Bugün 11:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:08 TSİ )
Bahçecikspor aşağıları unuttu: 2-0
Bahçecikspor aşağıları unuttu “2-0”
Bugün 11:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz