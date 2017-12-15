Bahçecikspor aşağıları unuttu “2-0”

1. Amatör Lig B Grubu’nda ilk 3 mücadelesi veren ve aynı zamanda düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bahçecikspor, zor günler geçiren Çamlıtepespor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Bahçecik 12. maçında 5. galibiyetini elde etti ve puanını da 18’e çıkardı. Düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Çamlıtepespor ise 10 puanda kaldı.