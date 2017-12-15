Tahsin Tarhan “Türkiye büyük bir ekonomik krizin tam ortasında.2018 yılı ekonomi ölçümlerinin ağır sonuçlara gebe olduğunu çok açık ortada. Bu duruma gelinmesine iktidarın inşaat ve rant üzerinden uyguladığı yanlış politikalar sebep olmuştur. Sanayisi ötekileştirilmiş bir ülkeden kalkınma bekleyemezsiniz. Ekonominin refahın artması için önce ekonominin ayağa kaldırılması gerekir. Maalesef bugün Sanayi sitelerinin doluluk oranı %60’larda, demir yolu, liman bağlantısı olmayan sanayi siteleriyle kalkınma yapmayı beklerseniz hezimetten kaçamazsınız. Türkiye’de bir yatırım yapılacaksa önce sanayiye yapılmalı, yatırımcı ve üretici teşvik edilmelidir.” dedi.

2017 YILININ İLK 9 AYINDA 21.239 ÜRETİM YAPAN ŞİRKET KAPANDI

“Türkiye’ye artık yabancı yatırımcı gelmiyor" diyen Tarhan, "Çünkü önce ülkenin demokratik durumuna bakıyor, insan haklarına bakıyor, eğitimli ve donanımlı insan gücüne bakıyor. Tablonun iç açıcı olmadığını gören yabancı yatırımcı ülkemizi tercih etmiyor. Yabancı yatırımcının yanı sıra yerli üretici de kan ağlıyor. 2017 yılının ilk dokuz ayında 21.239 üretim yapan şirket kapanmış durumda. Ayakta durmaya çalışanların birçoğu da şirketlerine kiralık tabelasını asmış. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman üretici bu kadar zorlanmamıştır" dedi.

BİLİM YUVASI TÜBİTAK TERÖR ÖRGÜTÜ KAMPI MIYDI?

Tahsin Tarhan son olarak “Biz Tübitak ile gurur duymak istiyoruz. Ancak Bilim üretmesi gereken kurumun adı her gün başka bir skandal ile gündeme geliyor. Genç zihinlerin ortaya koydukları projelerin Tübitak tarafından yüzüne bakılmazken, bu projeler özellikle Avrupa ülkelerinde değer buluyor ve hızla artan beyin göçleri gerçekleşiyor. Ayrıca 2013 yılından günümüze kadar 2147 kişinin işine son verilmiş. Bunlardan 1178 kişinin Fetö bağlantısı olduğu düşünüldüğü gerekçe gösterilerek işlerinden uzaklaştırılmış. Bilim yuvası olması gereken Tübitak terör örgütü kampı haline gelene kadar iktidar ne yapıyordu?” ifadelerini kullandı.