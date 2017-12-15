Derince’ye yeni bir yaşam alanı daha

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Derince’de vizyon projeler de bir bir hizmete sunuluyor. Geride kalan üç buçuk yıllık süreçte ilçeye değer katan Yelken Kültür Merkezi ve Kafe Restaurant, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, İshakçılar Kültür Merkezi, Sporcu Fabrikası, viyadükler, 20 metrelik alternatif yol ve İshakçılar Spor Kompleksi tamamlanarak Derince’ye kazandırıldı. 1071 Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi, Hoca Ahmet Yesevi Camii, İbni Sina Mahalle Konağı, Kapalı Pazar ve Er Meydanı projelerinde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bisiklet ve yürüyüş parkurları

Başkan Bulut’un Derince’ye kazandırmayı amaçladığı vizyon projeler arasında yer alan Dumlupınar Mahallesi’ndeki 30 bin m2'lik spor ve yaşam alanının hizmete sunulması noktasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu projeyle birlikte farklı konsepti ve masal kahramanlarıyla adından söz ettiren Harikalar Sahili projesinin ardından sahilin doğu kısmı da çok önemli bir yaşam merkezi haline geliyor. İçerisinde bisiklet ve yürüyüş parkurlarını barındıracak olan Dumlupınar Spor ve Rekreasyon Alanı projesi ile Derince, çok önemli bir dinlence merkezine daha sahip olacak.