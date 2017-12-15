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Bugün 11:16 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:15 TSİ )

1. yıl geleneği bozmadı: 53-40

Okullar Arası Yıldız Kızlar Basketbolda şampiyon belli oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında ilimizin yıldız basketboldaki marka okulu 50.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu’nu 53-40 yendi zirveyi kimseye bırakmadı.

4 Aralık başlayan ve 2 grupta toplam 8 okulun mücadele ettiği Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği önceki gün sona erdi. Üçüncülük maçında Hızır Reis Ortaokulu ile Edebali Ortaokulu karşılaştı ve Hızır Reis rakibini 53-40 yenerken kürsüde yer buldu. Hızır Reis’te Esma 17, İrem de 15 sayı attı. Edebali’de Buse’nin 11, Zeynep’in 8 ve İrem’in de 7 sayısı takımı için yeterli olmadı.

NEFES KESEN FİNAL!

Bu maçın ardından sıra finale geldi. Kulüpler bazında da önemli sporculara sahip olan iki okul 50.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ile Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu şampiyon olmak için parkeye çıktı. Yıldız kız basketbolcular nefes kesen bir mücadele ortaya koyarken, özellikle ikinci yarıdaki oyunu ile öne çıkan 50. Yıl rakibini 13 sayı farkla 53-40 mağlup etti.

İLK İKİ TEMSİL EDECEK

1. Yıl’da Başak Naz 19 ve Melis de 16 sayı atarak şampiyonluğun mimarları oldu. Maçın en skorer ismi Berfin’in 22 sayısı Değirmendere Uğur Mumcu’ya yetmedi. Maçın ardından dereceye giren okullar kupa ve madalyaları düzenlenen törenle aldı. Finalist okullar ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

ŞAMPİYONLUK MAÇI

50.YIL CUMHURİYET: 53DEĞİRMENDERE UĞUR MUMUCU: 40

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Emre Bağdatlı**, Ozan Gündüz**

50.YIL CUMHURİYET: Damla Filiz** (2), Nazlı Sirmen*** (4), Melis Burak**** (16), Nazlı Gül Çokluk*** (6), Başak Naz Yengel**** (19), Beren Kolay**, Hayrinussa Karayel**, Irmak Uçar**, Aleyna Alkan*** (6), Eylül Nida Aylar**, Esra Tın**, Yaren Çakırer**

DEĞİRMENDERE UĞUR MUMUCU: Nehir Uluç** (2), Sultan Balta**, Selcan Sarışık*** (12), Şevval Ergin** (4), Berfin Sertoğlu**** (22) Meryem Güneş**, Nisa Üzülmez **Zeynep Öztüfekçi**

1.PERİYOT: 14-10

2,PERİYOT: 26-20

3.PERİYOT: 41-28

MAÇIN SONUCU: 53-40

ÜÇÜNCÜLÜKMAÇI

HIZIR REİS ORTAOKULU: 41EDEBALİ ORTAOKULU:26

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: İlir Kuka***, Emre Bağdatlı***

HIZIR REİS ORTAOKULU: Yağmur Zeynep Kocadölü**, Ayşe Berra Özdemir** (2), Begüm Şefika Kurtuluş*** (5), İrem Temel**** (15), Esma Nur Engin**** (17), Beyhan Ceren Özyapı**, Miray Önay ** (2), Nehir Efe**,

EDEBALİ ORTAOKULU: Ceren Buse Yüksektepe*** (11), Nehir Kalyon**, İrem Şahin*** (7), Zeynep Öztürk*** (8), Nilsu Aşçı**, Azra Nur Bekar***, Ümmü Gülsüm Şişman**, Zeynep Serra Bayrak**, Ceren Bak**, Berik Irmak Al**, Ecren Tuba Uygun**, Beyza Sidre Gür **

1.PERİYOT: 6-6

2,PERİYOT: 16-12

3.PERİYOT: 26-23

MAÇIN SONUCU: 41-26

Bugün 11:16 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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