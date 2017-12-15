Bodrum provası kıran kırana geçti

Kıran kırana geçen maçtaki istek umut verdi. Yarın (Pazar) saat 13.30’da sahasında Bodrum ile oynanacak maçın hakemi Bursa’dan Cihan Aydın olacak. Kırmızı Beyazlılar bu sezon Edirnespor ile oynadığı ve penaltılarda elendiği Ziraat Türkiye Kupası eleme maçını yöneten Aydın kariyerinde 40 maçta düdük çaldı.