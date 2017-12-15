Kıran kırana geçen maçtaki istek umut verdi. Yarın (Pazar) saat 13.30’da sahasında Bodrum ile oynanacak maçın hakemi Bursa’dan Cihan Aydın olacak. Kırmızı Beyazlılar bu sezon Edirnespor ile oynadığı ve penaltılarda elendiği Ziraat Türkiye Kupası eleme maçını yöneten Aydın kariyerinde 40 maçta düdük çaldı.
Bugün 11:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:24 TSİ )
Bodrum provası kıran kırana geçti
İlk yarının son maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Kocaeli Birlikspor, Alparslan Türkeş Stadı’nda tam sahada yaptığı çift kale maçla Bodrumspor karşılaşmasının genel provasını yaptı.
Bugün 11:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz