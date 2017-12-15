Bütün mücadelemiz lig boyunca Bodrum maçı gibi olacak. Hataları ve bütün olumsuzlukları bu maçta sonlandırmak istiyoruz. Tecrübe önemli bir faktör olabilir ama bizim artık tecrübesizlik gibi bir bahanemiz yok çünkü 16 lig maçı ve bir de kupa maçı oynadık. İkinci yarıda daha iyi bir Kocaeli Birlikspor olacağının sözünü verebilirim. Henüz hiçbir şey bitmiş değil.
Bugün 11:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:25 TSİ )
Yıldızaç: Tecrübesizlik bahanemiz değil
Kocaeli Birlikspor’un 1998 doğumlu savunmacısı Mustafa Yıldızaç, tecrübesizlik diye bir bahanelerinin olmadığını belirtti şu ifadelere yer verdi:
Bugün 11:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz