Yıldızaç: Tecrübesizlik bahanemiz değil

Bütün mücadelemiz lig boyunca Bodrum maçı gibi olacak. Hataları ve bütün olumsuzlukları bu maçta sonlandırmak istiyoruz. Tecrübe önemli bir faktör olabilir ama bizim artık tecrübesizlik gibi bir bahanemiz yok çünkü 16 lig maçı ve bir de kupa maçı oynadık. İkinci yarıda daha iyi bir Kocaeli Birlikspor olacağının sözünü verebilirim. Henüz hiçbir şey bitmiş değil.