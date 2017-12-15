Semih Üstün: 18 maçımız daha var

Tuzla mağlubiyetini ardımızda bıraktık. İlk devrenin son maçını Bodrum ile oynayacağız. Kazanmak zorundayız. İnegöl, Eyüp, Amed maçlarında kaçan puan ve puanlar var. ‘Şanssızlık’ diyelim. ‘Hayırlısı buymuş’ diyelim. Bu haftayla beraber 18 maçımız var. Bence ikinci yarı bizim için daha iyi geçecek. Çoğumuz ilk profesyonel maçlarımızı oynadık. Takımları, ligi tanıdık. Gözümüzde büyüttüğümüz takımlar bizden daha kötüymüş.