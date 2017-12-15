Tuzla mağlubiyetini ardımızda bıraktık. İlk devrenin son maçını Bodrum ile oynayacağız. Kazanmak zorundayız. İnegöl, Eyüp, Amed maçlarında kaçan puan ve puanlar var. ‘Şanssızlık’ diyelim. ‘Hayırlısı buymuş’ diyelim. Bu haftayla beraber 18 maçımız var. Bence ikinci yarı bizim için daha iyi geçecek. Çoğumuz ilk profesyonel maçlarımızı oynadık. Takımları, ligi tanıdık. Gözümüzde büyüttüğümüz takımlar bizden daha kötüymüş.
Bugün 11:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
Semih Üstün: 18 maçımız daha var
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Semih Üstün, profesyonel ligin büyütülmemesi gerektiğinin altımı çizdi ve şunları söyledi:
Bugün 11:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz