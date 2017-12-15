Son maçımızı kazanıp ve devreyi moralli bitirmek istiyoruz. İlk yarıyı daha iyi puanla bitirebilirdik. Şanssızlıklarımız oldu. Son dakikalarda goller yedik, direkten dönen toplar oldu ve 3 puanları kaçırdık. Hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Hedefimiz takımı ligde tutmak. Her geçen gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Asla pes etmeyeceğiz.
Bugün 11:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:27 TSİ )
Genç kaleci inanıyor
Henüz 17 yaşında olan ve her an maça çıkacakmış gibi kendini hazır tutan Birlikspor’un kalecisi Muhammed Demir kampa moralli gitmek istediklerini ifade ederek şu düşüncelere yer verdi:
Bugün 11:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz