Genç kaleci inanıyor

Son maçımızı kazanıp ve devreyi moralli bitirmek istiyoruz. İlk yarıyı daha iyi puanla bitirebilirdik. Şanssızlıklarımız oldu. Son dakikalarda goller yedik, direkten dönen toplar oldu ve 3 puanları kaçırdık. Hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Hedefimiz takımı ligde tutmak. Her geçen gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Asla pes etmeyeceğiz.