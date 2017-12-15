Kocaeli'nin İzmit ilçesindeotomotiv yan sanayi alanında üretim yapan fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndebulunan ve otomotiv yan sanayisi alanında üretim yapan bir fabrikanın talaş bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Bugün 11:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:12 TSİ )
İzmit'te fabrika yangını!
İzmit'te bulunan Federal Mogul Fabrikası'nda yangın çıktı.
Bugün 11:27 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz