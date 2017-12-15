İzmit'te fabrika yangını!

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeotomotiv yan sanayi alanında üretim yapan fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndebulunan ve otomotiv yan sanayisi alanında üretim yapan bir fabrikanın talaş bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.