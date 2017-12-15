Çin'den Ford Otosan'a ödül

Ford Otosan'ın tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlu kamyonlar, Jiangling Motors Corporation (JMC) markası altında seri üretime geçmesinin ardından kısa bir süre sonra Çin'de "Yılın Kamyonu" ödülünü kazandı. Ford Otosan'ın açıklamasına göre, Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması (IToY) jüri üyeleri, Çin ticari araç medyası temsilcileri ve müşteri temsilcilerinden oluşan Çin Yılın Kamyonu (CToY) jürisi, Çin'de yılın kamyonunu seçmek amacıyla zorlu bir değerlendirme süreci gerçekleştirdi. Farklı kategorilerdeki yol testleri ve diğer statik testlerin ardından JMC Weilong, aerodinamikleri ve iç tasarımı, ergonomisi, sürüş konforu, fiyat, güvenlik ve motor performansı gibi toplam 26 kategoriyi kapsayan bir değerlendirmeden geçti. Sonuç olarak JMC Weilong, Çin'de "Yılın Kamyon Ödülü"nü almaya hak kazandı.

"Sadece Ford Otosan için değil, tüm Türkiye için övünç kaynağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Çin'de A'dan Z'ye Türk mühendislerin destekleri ile üretilen JMC Weilong kamyonun bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ford Otosan olarak, JMC ile imzaladığımız motor teknolojisi, kamyon şasi ve kabin üretim lisans anlaşmalarının ardından Türk mühendislerinin büyük emekleriyle hayata geçen bu proje, teknoloji ve mühendislikte geldiğimiz yüksek seviyeyi gösteriyor. Şasisinden, kabinine tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz bu kamyonlar seri üretime geçer geçmez, Çin gibi dünyanın en büyük kamyon pazarına sahip bir ülkede 'Yılın Kamyonu' ödülünü kazandı. Bu sadece Ford Otosan için değil, tüm Türkiye’nin ve Türk mühendislerinin övünç kaynağıdır. 2013'te başladığımız bu projede adeta bir başarı hikayesi yazıldı."

Türk ekip 2,5 yıldır Çin'de çalışıyor

Yenigün, Ford Otosan olarak, mühendislik ve teknoloji alanında ülke ekonomisine değer katmaktan gurur duyduklarını vurguladı. Açıklamada, Ford Otosan ürün geliştirme ekiplerinin mühendislik desteği verdiği JMC Weilong modelinin, Çin pazarı için yeniden yapılandırıldığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi: "Özelliklerinin pazar ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, satış ve satış sonrası ekiplerinin hazırlanması içinse yaklaşık 2,5 yıldır Çin'de yerleşik olarak çalışan Türk ekibi büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. Ford Otosan, dünyanın en büyük kamyon pazarına sahip Çin'de ağır vasıta pazarına ilk kez dahil olan Çinli JMC firmasına, Türkiye ve global pazarlarda edindiği satış, satış sonrası ve pazarlama konularındaki bilgi ve becerileri Türk mühendisler aracılığı ile aktarmaya devam ediyor."