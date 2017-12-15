Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:41 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:42 TSİ )

Çin'den Ford Otosan'a ödül

Ford Otosan teknolojisiyle geliştirilen Ecotorq motorlu kamyonlar Çin'de "Yılın Kamyonu" ödülünü kazandı Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün: "Bu sadece Ford Otosan için değil, tüm Türkiye'nin ve Türk mühendislerinin övünç kaynağıdır"

BÜYÜT

Ford Otosan'ın tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlu kamyonlar, Jiangling Motors Corporation (JMC) markası altında seri üretime geçmesinin ardından kısa bir süre sonra Çin'de "Yılın Kamyonu" ödülünü kazandı. Ford Otosan'ın açıklamasına göre, Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması (IToY) jüri üyeleri, Çin ticari araç medyası temsilcileri ve müşteri temsilcilerinden oluşan Çin Yılın Kamyonu (CToY) jürisi, Çin'de yılın kamyonunu seçmek amacıyla zorlu bir değerlendirme süreci gerçekleştirdi. Farklı kategorilerdeki yol testleri ve diğer statik testlerin ardından JMC Weilong, aerodinamikleri ve iç tasarımı, ergonomisi, sürüş konforu, fiyat, güvenlik ve motor performansı gibi toplam 26 kategoriyi kapsayan bir değerlendirmeden geçti. Sonuç olarak JMC Weilong, Çin'de "Yılın Kamyon Ödülü"nü almaya hak kazandı.

"Sadece Ford Otosan için değil, tüm Türkiye için övünç kaynağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Çin'de A'dan Z'ye Türk mühendislerin destekleri ile üretilen JMC Weilong kamyonun bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ford Otosan olarak, JMC ile imzaladığımız motor teknolojisi, kamyon şasi ve kabin üretim lisans anlaşmalarının ardından Türk mühendislerinin büyük emekleriyle hayata geçen bu proje, teknoloji ve mühendislikte geldiğimiz yüksek seviyeyi gösteriyor. Şasisinden, kabinine tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz bu kamyonlar seri üretime geçer geçmez, Çin gibi dünyanın en büyük kamyon pazarına sahip bir ülkede 'Yılın Kamyonu' ödülünü kazandı. Bu sadece Ford Otosan için değil, tüm Türkiye’nin ve Türk mühendislerinin övünç kaynağıdır. 2013'te başladığımız bu projede adeta bir başarı hikayesi yazıldı."

Türk ekip 2,5 yıldır Çin'de çalışıyor

Yenigün, Ford Otosan olarak, mühendislik ve teknoloji alanında ülke ekonomisine değer katmaktan gurur duyduklarını vurguladı. Açıklamada, Ford Otosan ürün geliştirme ekiplerinin mühendislik desteği verdiği JMC Weilong modelinin, Çin pazarı için yeniden yapılandırıldığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi: "Özelliklerinin pazar ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, satış ve satış sonrası ekiplerinin hazırlanması içinse yaklaşık 2,5 yıldır Çin'de yerleşik olarak çalışan Türk ekibi büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. Ford Otosan, dünyanın en büyük kamyon pazarına sahip Çin'de ağır vasıta pazarına ilk kez dahil olan Çinli JMC firmasına, Türkiye ve global pazarlarda edindiği satış, satış sonrası ve pazarlama konularındaki bilgi ve becerileri Türk mühendisler aracılığı ile aktarmaya devam ediyor."

Bugün 11:41 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
DP World'de uzaktan kumandalı vinç kullanılacak mask
DP World'de uzaktan kumandalı vinç kullanılacak
Kordsa’dan yeni yatırım mask
Kordsa’dan yeni yatırım
Gebze Center’dan Skoda kampanyası mask
Gebze Center’dan Skoda kampanyası
Hyundai Kona’ya güvenlikten 5 yıldız mask
Hyundai Kona’ya güvenlikten 5 yıldız
Ford Trucks’ta yeni atama mask
Ford Trucks’ta yeni atama
Çin'den Ford Otosan'a ödül mask
Çin'den Ford Otosan'a ödül
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı
O müdür görevinden ayrılıyor! mask
O müdür görevinden ayrılıyor!
Sokak ortasında bıçaklama! mask
Sokak ortasında bıçaklama!

GALERİ

Kocaeli'deki siyah dere görenleri şaşkına çeviriyor mask
Kocaeli'deki siyah dere görenleri şaşkına çeviriyor
Acktığında patisiyle tıklıyor, yemeğini kapıyor mask
Acktığında patisiyle tıklıyor, yemeğini kapıyor
Çocukluk hayali gerçek oldu mask
Çocukluk hayali gerçek oldu
İzmitli gruptan kısa film! mask
İzmitli gruptan kısa film!
Karda komik kaza! Kahkahalara boğuldular... mask
Karda komik kaza! Kahkahalara boğuldular...
Bu adama iyi bakın, hurdaya dönen araçtan tek parça kendi başına çıktı! mask
Bu adama iyi bakın, hurdaya dönen araçtan tek parça kendi başına çıktı!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR