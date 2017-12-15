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Down sendromlu Anıl Demir'in gülledeki hedefi dünya şampiyonluğu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından, down sendromlu milli sporcu 26 yaşındaki Anıl Demir, Erkekler Gülle Atma Türkiye Şampiyonluğu birinciliği ardından, başarısını dünya şampiyonasında da sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Katıldığı birçok yarışmadan başarıyla dönen Anıl Demir, en son 17-19 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılan Erkekler Gülle Atma Türkiye Şampiyonası'nda7 metre 54 santimlik derecesiyle birinci oldu. Demir,Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Down Sendromlu Sporcular Yarışması'nda da 8 metre 54 santim ile dünya ikincisi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Özel Sporcular Antrenörü Tahir Tarım'ın çalıştırdığıAnıl Demir, aynı zamandabir otomobil fabrikasında çalışıyor. Şimdi dünya şampiyonasına hazırlandığını söyleyenDemir, şöyle dedi:

İlk yüzme ile başladı

"Spor hayatıma ilk olarak yüzme ile başladım, sonradan gülle sporuna geçtim. Burada haftanın bir günü, cuma günleri antrenman yapıyorum. Cuma günleri koşuyorum, ısınıyorum, sporumun gerektirdiği her şeyi yapıyorum. Türkiye şampiyonu oldum, başka hedeflerim var. Önümüzdeki süreçte dünya şampiyonası var. Bu şampiyonaya katılıp kazanmak istiyorum, onun için çalışıyorum ve kazanmak istiyorum. Aynı zamanda bir fabrikada da çalışıyorum, orada dedikleri her şeyi yapıyorum. Spor yapmak hoşuma gidiyor, çocukluğumdan beri spor yapıyorum hâlâ devam ediyorum. İlk hocama gittim, o beni çalıştırdı.Çok sayıda şampiyonluğum, madalyalarım, kupalarım var. Bütün hocalarımı çok seviyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum."

Anıl Demir'in başarılı ve hırslı bir sporcu olduğunu söyleyenKocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Özel Sporcular Antrenörü Tahir Tarım ise şöyle konuştu:

"Anıl ile 6 senedir tanışıyoruz. Benimle tanışmadan önce çocukluğundan beri yüzme sporuyla ilgilenmiş, yerelde de yüzme ile ilgili dereceleri var. Millli Takım çalışmasında tanıştık, sonra gülle ile ilgili onu değerlendirince baktık ki gülleye yatkın bir fiziksel durumu var. Onun akabinde Türkiye şampiyonluğu, Marmara şampiyonluğu Türkiye rekorları, şimdi de Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun milli sporcusu oldu. 7 metrelik uluslararası down sendromlu sporcuların kotasını 8 metre 54 santim ile egale etmiş bir sporcumuz. Aynı zamanda dünya ikincisi. 17-19 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye şampiyonasında birinci oldu, Kocaeli'mize yine bir gurur yaşattı. İnşallah Türkiye'mize de yaşatacak, yaşatmaya devam edecek."

Otomobil fabrikasının dikkatini çekti

Demir'inaynı zamanda bir fabrikada çalıştığını da söyleyen Tarım, "Anıl ilk milli sporcu olunca Kocaeli'nde bir otomobil fabrikasının dikkatini çekti ve Anıl'ı kendi bünyelerinde çalıştırdılar. Şu anda Anıl kendi bünyelerinde kadrolu olarak 4 yıldır çalışıyor. İş yerinin bize destekleri de var. Antrenman günlerinin saatleriyle de bize destek oluyorlar. Çalışmadığı günler antrenman yapıyoruz. Anıl hırslı, hırsının sayesinde de bu kadar başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

Bugün 12:57 TSİ - Spor

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