Wikipedia’yı Twitter’ı kapatan hükümet bu kitaplara dokunmuyor

Geçtiğimiz seneki bütçe görüşmelerinde CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in gündeme taşıdığı, kadına davar muamelesi yapılmasını söyleyen kitaplar bu senede meclis bütçe görüşmelerinde gündeme geldi. Kitapların halen daha satışının yapıldığını söyleyen Milletvekili Hürriyet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya satışlara neden engel olunmadığını sordu.

KİTAPLAR SUDAN UCUZA İNTERNETTE

Konuyla ilgili konuşan Milletvekili Hürriyet, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı söz konusu skandal kitapları toplattıklarını söyledi. Ama bakın, bu toplattıklarını iddia ettikleri kitaplar, ne hikmetse internetten gayet uygun bir fiyata satışa sunulmuş durumda. Serbest bir şekilde, herkesin alabileceği şekilde satılıyor. İşlerine gelmediği zaman Wikipedia'yı bile, Twitter'ı bile kapatan Hükûmet, ne hikmetse şu kadar basit bir şeye bile engel olamıyor”

BU KİTAPLARA MİLLETİN KAÇ PARASI GİTTİ?

CHP Milletvekili Hürriyet Bakan Kaya’nın doğru bilgi vermediğini savunarak, “Yalan söylüyorsunuz demeyeceğim ama doğru söylemiyorsunuz ne yazık ki, doğru bilgi vermiyorsunuz. Bu kitaplara milletin parasıyla kaç lira ödendi? Bu kitapları kimler onayladı? Yazarları hakkında ve dağıtan belediye başkanları hakkında herhangi bir yaptırım uygulandı mı? Bunların da cevabının verilmesi gerekiyor Sayın Bakan” açıklamasında bulundu