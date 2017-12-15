AKP'li belediyede istifa!

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, görevinden istifa etti. Esenyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Necmi Kadıoğlu’nun kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevine seçilip, yaklaşık 13 yıl 8,5 aydır görevini aralıksız yürüten Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu, bugün itibariyle kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş, buna ilişkin yazılı talebini Valilik makamına iletmiştir. Belediye Başkanımız son 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları sebebiyle tedavi görmektedir. Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kayısı ile böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın Belediye Başkanımız seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygı ile karşılıyoruz. Kendisine Esenyurt ilçesi ve içinde yaşayan insanlar adına gösterdiği insanüstü gayret, çaba ve çalışmalar, sağlık, eğitim, çevre, kültür, sosyal, barış daha nice hizmetlerinden ötürü sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi kamuoyu önünde sunarız."