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Özel Seymen yine ŞAMPİYON: 72-58

Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbolda şampiyon geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Özel Seymen Ortaokulu oldu.

Kızlarda da finalde kaybeden Değirmendere Uğur Mumcu’yu 72-58 yenen Özel Seymen bu yıl da kürsünün zirvesindeydi.

17 OKUL KATILDI

23 Kasım’da başlayan ve 5 grupta toplan 17 okulun mücadele ettiği Okullar Arası Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği önceki gün oynanan üçüncülük final maçları ile son buldu. Üçüncülük maçında 50.Yıl Cumhuriyet, Hızır Reis’i 67-30 yendi ve üçüncü oldu. Final maçında Özel Seymen ile Değirmendere Uğur Mumcu arasındaki maçı 72-58’lik skorla Özel Seymen kazandı ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Özel Seymen de Efe 21, Onar Utku 18, Tuna da 17 sayı atarak şampiyonluğu kazandıran isimlerin başında yer aldı. Maçın ardından 4 okulumuz da ödüllerini aldı. İlk iki okulumuz ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

ŞAMPİYONLUK MAÇI

DEĞİRMENDERE UĞUR MUMCU: 58ÖZEL SEYMEN ORTAOKULU: 72

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: İllir Kuka ***, Murat Gül ***

DEĞİRMENDERE UĞUR MUMCU: Emre Talha Pala**** (27), Hakan Sarışık*** (7), Onur Aktaş**, Utku Öz*** (13), Ali Kökten** (3), Mehmet Emin Şişman**, Fatih Sevim** (2), Rüştü Tamer Yurtsever**, Kaan Özer**, Sermet Sevil*** (6), Alperen Uğur Tezcan**, Emir Emel**

ÖZEL SEYMEN ORTAOKULU: Aydın Ercan Topçu** (2), Onar Utku Görgülü**** (18), Tuna Erol*** (17), Efe Çatalyürek**** (21), Sarp Altuğ Karaoğlan**, Yusuf Kaan Güneş**, Berkay Kutsal**, Yağız Bozkurt*** (6), Yunus Faik Balkan*** (6), Tolga Kayra Arıt** (2), Emre Gülsüm**, Kerem Kılıçbey**

1.PERİYOT: 6-17

2,PERİYOT: 22-38

3.PERİYOT: 42-56

MAÇIN SONUCU: 58-72

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

HIZIR REİS ORTAOKULU: 3050.YIL CUMHURİYET ORTAOKULU: 67

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Murat Gül ***, Özan Gündüz ***

HIZIR REİS ORTAOKULU: Alpcan Kaya ** (4), Ömer Efe Yüksel *** (6), Altan Kemer *** (8), Tuna Kemer ** (5), Ömer Parlakbilek *** (5); Ahmet Yekta Hocaoğlu **, Behiç İslam **, Alper Yıldız **, Arda Baysal **, Arda Özgür ** (2)

50.YIL CUMHURİYET ORTAOKULU: Ahmet Tuna *** (10), Baran Can Erguvan *** (12), Ataberk Aksu ***, Yunus Emre Büyük Yılmaz *** (10), Mehmet Efe Demirel *** (5), Ahmet Efe Baydar **, Buğra Yazıcı **; Fatih Yiğit Köseoğlu *** (9), Arda Seval ***(7), Deniz Baha Çayırlı ** (2), Kerem Oral ** (“), Alp Batur Barış *** (10)

1.PERİYOT: 7-16

2,PERİYOT: 16-32

3.PERİYOT: 26-54

MAÇIN SONUCU: 30-67

Bugün 13:18 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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