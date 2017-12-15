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Bugün 13:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:23 TSİ )

Cephanelik’te şahane maç!

1. Amatör Lig C Grubu’nda sona doğru gelinirken heyecan da artmaya başladı.

Haftanın maçında zirve adayı iki takım Bekirderespor ile Karamürselspor bu akşam Cephanelik Stadı’nda karşı karşıya gelecek ve maç saat 19’da başlayacak.

MAÇ GÜLDİBİ’NİN

C Grubu’nda ilk 3 sıradaki Kirazpınar, Bekirderespor ve Karamürselspor’un 23’er puanı var. Cephanelik’teki maçın skoru Kirazpınar’ı da yakından ilgilendirecek. Mücadeleyi 2018 Ocak’ta açıklanacak olan listede tekrar profesyonelde maç yöneteceği düşünülen ilimizin değerli hakemlerinden Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi’ye Şefik Öner ve Okan Oral yardımcılık yapacak.

YENİ MAHALLE – KİREÇOCAKLARI

Lider Kirazpınarspor Akmeşespor’u hükmen geçecek. Kardeş takımların mücadelesinde İzmit Yenimahalle ile İzmit Kireçocakları karşılaşacak. Orta sıralardaki Derince Birlikspor ile Çayırova Fatihspor arasındaki maçı kazanan taraf ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde edecek.

GÜNÜN MAÇLARI

17.00: Yenimahalle - Kireçocakları – Avni Kalkavan – Murat Ortanca

17.00: Derince Birlik - Çayırova Fatih – Derince – Kadir Yılmaz

19.00: Bekirderespor - Karamürselspor – Cephanelik –Tolga Güldibi

Bugün 13:21 TSİ - Spor

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