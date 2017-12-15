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Bugün 13:22 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:24 TSİ )

Arslanbey ve Kullar deplasmanda

1. Amatör Lig D Grubu’nda lider Arslanbey ile ikinci sıradaki Kullarspor, Gebze’de kritik maçlara çıkacak.

1. Amatör Lig D Grubu’nda oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik ile tüm grupların en başarılı takımı olan Arslanbey son sırada yer alan ve ligde kalma yolunda umutları azalan Gebze Beşköy ile karşılaşacak. Seyfettin Çıtak’ın yöneteceği maç Metin Oktay Stadı’nda saat 16’da başlayacak.

KULLAR’IN 1 MAÇI EKSİK

Lideri 8 puan geriden takip eden ve direk çıkma umutlarını sürdürmek isteyen Kullarspor’un rakibi Çayırova Şekerpınarspor olacak. Serhatspor’da hedef 1 maçı eksik olan Kullar karşısında kazanacağı puan ya da puanlarla kendini ateş hattından uzaklaştırmak. Efe Ünüvar’ın yöneteceği maç saat 17’de başlayacak ve Şekerpınar Stadı’nda oynanacak.

SÜRPRİZE AÇIK MAÇLAR

Üçüncü sıradaki Yuvam İzmitspor’un rakibi beşinci sıradaki Taşköprü Birlikspor olacak. Cephanelik Stadı’ndaki maç saat 17’de başlayacak ve mücadelede Muharrem Kırbaş düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Taşköprü Birlik’e yenilerek şok eden İzmit Sanayi, düşme hattında yer alan Çamçukurspor’u konuk edecek. Vin-San Tesisleri’ndeki maç 17’de başlayacak ve mücadeleyi Fatih Kabakkaya yönetecek.

GÜNÜN MAÇLARI

16.00: Gebze Beşköy - Arslanbey - Metin Oktay – Seyrettin Çıtak

17.00: Ç.Ova Şekerpınar – Kullarspor – Şekerpınar - Efe Ünüvar

17.00: Yuvam İzmit - Taşköprü Birlik - Cephanelik - Muharrem Kırbaş

17.00: İzmit Sanayi – Çamçukurspor - Vin-San - Fatih Kabakkaya

Bugün 13:22 TSİ - Spor

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