Arslanbey ve Kullar deplasmanda

1. Amatör Lig D Grubu’nda oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik ile tüm grupların en başarılı takımı olan Arslanbey son sırada yer alan ve ligde kalma yolunda umutları azalan Gebze Beşköy ile karşılaşacak. Seyfettin Çıtak’ın yöneteceği maç Metin Oktay Stadı’nda saat 16’da başlayacak.
KULLAR’IN 1 MAÇI EKSİK
Lideri 8 puan geriden takip eden ve direk çıkma umutlarını sürdürmek isteyen Kullarspor’un rakibi Çayırova Şekerpınarspor olacak. Serhatspor’da hedef 1 maçı eksik olan Kullar karşısında kazanacağı puan ya da puanlarla kendini ateş hattından uzaklaştırmak. Efe Ünüvar’ın yöneteceği maç saat 17’de başlayacak ve Şekerpınar Stadı’nda oynanacak.
SÜRPRİZE AÇIK MAÇLAR
Üçüncü sıradaki Yuvam İzmitspor’un rakibi beşinci sıradaki Taşköprü Birlikspor olacak. Cephanelik Stadı’ndaki maç saat 17’de başlayacak ve mücadelede Muharrem Kırbaş düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Taşköprü Birlik’e yenilerek şok eden İzmit Sanayi, düşme hattında yer alan Çamçukurspor’u konuk edecek. Vin-San Tesisleri’ndeki maç 17’de başlayacak ve mücadeleyi Fatih Kabakkaya yönetecek.
GÜNÜN MAÇLARI
16.00: Gebze Beşköy - Arslanbey - Metin Oktay – Seyrettin Çıtak
17.00: Ç.Ova Şekerpınar – Kullarspor – Şekerpınar - Efe Ünüvar
17.00: Yuvam İzmit - Taşköprü Birlik - Cephanelik - Muharrem Kırbaş
17.00: İzmit Sanayi – Çamçukurspor - Vin-San - Fatih Kabakkaya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz