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Ford Trucks’ta yeni atama

Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks’ta genel müdür yardımcılığı görevine Serhan Turfan atandı.

BÜYÜT

31 Aralık tarihi itibarıyla emekli olacak Ahmet Kınay’dan koltuğu 1 Ocak 2018’de devralacak olan Turfan, 2014 yılından bu yana Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü görevini yürütüyor.

SERHAN TURFAN KİMDİR?

Atatürk Fen Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan, MBA programını Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Turfan, aktif iş hayatına 1995 yılında Ford Otosan’da başladı. 2000-2010 yılları arasında Satış Planlama Müdürlüğü, Satış Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2010 yılında Servis ve Yedek Parça Direktörlüğü’ne getirildi. Son 7 yıldır çeşitli direktörlük pozisyonlarını yürüten Turfan, son olarak Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü görevindeydi. 1972 yılında Eskişehir’de doğan Serhan Turfan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bugün 13:30 TSİ - Ekonomi

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