Hyundai Kona’ya güvenlikten 5 yıldız

Hyundai Kona, Türkiye’de satışa sunulmasına az bir süre kala iddiasını uluslararası alandaki başarısı ile tescilledi. Güçlü ve ekonomik motor seçenekleri, çekici tasarımı ve aktif yaşam tarzını yansıtan özellikleriyle fazlasıyla dikkat çekmeyi başaran Kona, Euro NCAP’in yaptığı çarpışma testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı alarak güvenlikte de kendini ispatladı.

SÜRÜŞ DESTEK ÖZELLİKLERİ

Yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik desteği olmak üzere dört ayrı bölümde gerçekleştirilen çarpışma testlerine göre segmentinin en iyi sonuçlarından birine imza atan Kona’nın bu sonuca ulaşmasında Hyundai SmartSense olarak adlandırılan en yeni aktif güvenlik ve sürüş destek özelliklerinin büyük rolü oldu.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Son dönemde standart güvenlik ekipmanlarında yeni teknolojilerin sunulmasına büyük önem veren ve puanlama sistemini buna göre revize eden Euro NCAP, özellikle Kona’da sunulan Şeritte Kalma Yardımcısı ve Ön Çarpışma Önleme Sistemi gibi standart güvenlik donanımları sayesinde aracın notunu 5 yıldız olarak belirledi. Kona’da bu donanımlara ek olarak uzun far asistanı, yorgunluk tespit sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarısı gibi birçok güvenlik ekipmanı standart olarak sunuluyor.