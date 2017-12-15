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Gebze Center’dan Skoda kampanyası

Gebze Center, 2018’de ziyaretçilerini büyük bir sürprizle karşılamaya hazırlanıyor. AVM yönetimi, 25 Şubat 2018’e kadar aynı gün içinde 100 liralık alışveriş yapan ziyaretçilerine çekilişle Skoda Kodiaq kazanma şansı sunuyor.

Yönetimi JLL Türkiye tarafından yapılan Gebze Center, Gebzelilere keyifli alışveriş fırsatı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklerine yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Yeni yıl kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin yanı sıra 15 Aralık 2017 ile 25 Şubat 2018 tarihleri arasında aynı gün içerisinde toplamda 100 liralık alışveriş yapan ziyaretçiler, yapılacak çekilişle son model bir Skoda Kodiaq’a sahip olma fırsatı yakalayacaklar.

ÇEKİLİŞ 3 MART’TA

Kampanya tarihleri arasında aynı gün içinde yaptıkları toplamda 100 lira tutarındaki alışverişler ile kampanya katılım noktalarına başvuran ziyaretçiler çekiliş hakkı elde edecek. 25 Şubat’ta sona erecek kampanyanın çekiliş organizasyonu ise 3 Mart 2018’de Gebze Center etkinlik meydanında gerçekleşecek.

Bugün 13:32 TSİ - Ekonomi

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