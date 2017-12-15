Kordsa’dan yeni yatırım

Kordsa, bu yeni yatırımının yanı sıra inşaat güçlendirme alanında polipropilen monafilament üretim hattının da temelini atıyor. 19 Aralık Salı günü saat 13.00’te gerçekleşecek törene Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Kordsa CEO'su Ali Çalışkan ve Kordsa Avrupa, Ortadoğu, Afrika Genel Müdür Yardımcısı Kadir Toplu da katılım gösterecek. katılımıyla düzenleyeceğimiz basın toplantısında sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.