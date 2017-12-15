Kordsa, bu yeni yatırımının yanı sıra inşaat güçlendirme alanında polipropilen monafilament üretim hattının da temelini atıyor. 19 Aralık Salı günü saat 13.00’te gerçekleşecek törene Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Kordsa CEO'su Ali Çalışkan ve Kordsa Avrupa, Ortadoğu, Afrika Genel Müdür Yardımcısı Kadir Toplu da katılım gösterecek. katılımıyla düzenleyeceğimiz basın toplantısında sizi de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.
Bugün 13:33 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:35 TSİ )
Kordsa’dan yeni yatırım
Lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojilerinde Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyada faaliyetlerini sürdüren Kordsa, İzmit’teki fabrikasında polyester iplik üretim hattını genişletiyor.
Bugün 13:33 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz