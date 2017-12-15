Bitirin şu işi artık!

11 maçtır kazanamayan ve 2011-2012 sezonundan sonra en uzun süre galip gelemediği bir sezon geçiren Kocaelispor ilk yarının son maçına çıkıyor. Rakip, düşme hattında yer alan ve 7 maçtır kazanamayan Adliyespor olacak. Zor günler geçiren ve müessese kulübü olan konuk ekip 16 maçın ikisini kazandı. Bu maçlar evindeki Düzyurt (3-1) ve deplasmandaki Osmaniye (0-2) maçları. Rakibin önemli isimlerinden Anıl Yıldırım kart cezası olduğu için oynayamayacak.

ATEŞ HATTINDAN 1 PUAN UZAKTAYIZ!

16 maç sonunda topladığı 15 puan ile ateş hattının sadece 1 puan önünde yer alan ve geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Tepecikspor karşısında sezonun en kötü futbolunu oynayan temsilcimiz sahadan yenilgi ile ayrılmıştı. Yeşil Siyahlılarda futbolcular sahasındaki maçı kazanıp hem kötü gidişe dur demek hem de geçen hafta kendilerine sırtlarını dönen taraftarı ile de barışmak istiyor.

EKSTRA HUCÜM FUTBOL

Geçtiğimiz hafta istifa eden Teknik Adam Fatih Kavlak’ın yerine Adliyespor maçına takımı Yardımcı Antrenör Ercan Ağaçe hazırladı. Kocaelispor’da çalıştırdığı alt yapı takımında hücum futbol oynatmayı sevdiği gözlenen Ağaçe, A takımdaki futbolculardan Adliyespor maçında topun olduğu her bölgede pres yapmalarını ve oyun kontrolünü hiçbir bölümde kaybetmemelerini istedi.

FATİH YOK, HAMZA 18’DE

Kocaelispor’da sarı kart cezası bulunan Fatih’in yerine Ali Keten’in maça 11’de başlaması bekleniyor. Burak Özbakır, Mehmet Avcı ve Kadir Öge de kart sınırında bulunuyor. Kaptan Hamza ise 2 hafta sonra 18’de yer aldı. İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saatinde hava güneşli ve sıcaklık 19 derece olacak. 13.30’da başlayacak olan mücadeleyi Konya’dan Raşit Yorgancılar yönetecek.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPORANKARA ADLİYE

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Serdar Soydan, Abdullah Melih Karaduman

HAVA: 19 derece bulutlu

KOCAELİSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Yusuf Şenlik

Ali Keten

Murat Başak

Kemal Can Aydemir

Kadir Öge

Sefa Narin

Mert Yavuz

Burak Özbakır

Burak Süleyman

Hamza ya da Kerem

İshak Kurt

ADLİYESPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Onurcan Piri

Metin İlhan

Oğuzhan Azğar

Caner Özden

Hüseyin Seyhan

Salih Sarıkaya

Serkan Şirin

Ferdi Konak

Deniz Keskin

Celal Hanalp

Mehmet Kaan Türkmen