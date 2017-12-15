Bitirin şu işi artık!

11 maçtır kazanamayan ve 2011-2012 sezonundan sonra en uzun süre galip gelemediği bir sezon geçiren Kocaelispor ilk yarının son maçına çıkıyor. Rakip, düşme hattında yer alan ve 7 maçtır kazanamayan Adliyespor olacak. Zor günler geçiren ve müessese kulübü olan konuk ekip 16 maçın ikisini kazandı. Bu maçlar evindeki Düzyurt (3-1) ve deplasmandaki Osmaniye (0-2) maçları. Rakibin önemli isimlerinden Anıl Yıldırım kart cezası olduğu için oynayamayacak.
ATEŞ HATTINDAN 1 PUAN UZAKTAYIZ!
16 maç sonunda topladığı 15 puan ile ateş hattının sadece 1 puan önünde yer alan ve geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Tepecikspor karşısında sezonun en kötü futbolunu oynayan temsilcimiz sahadan yenilgi ile ayrılmıştı. Yeşil Siyahlılarda futbolcular sahasındaki maçı kazanıp hem kötü gidişe dur demek hem de geçen hafta kendilerine sırtlarını dönen taraftarı ile de barışmak istiyor.
EKSTRA HUCÜM FUTBOL
Geçtiğimiz hafta istifa eden Teknik Adam Fatih Kavlak’ın yerine Adliyespor maçına takımı Yardımcı Antrenör Ercan Ağaçe hazırladı. Kocaelispor’da çalıştırdığı alt yapı takımında hücum futbol oynatmayı sevdiği gözlenen Ağaçe, A takımdaki futbolculardan Adliyespor maçında topun olduğu her bölgede pres yapmalarını ve oyun kontrolünü hiçbir bölümde kaybetmemelerini istedi.
FATİH YOK, HAMZA 18’DE
Kocaelispor’da sarı kart cezası bulunan Fatih’in yerine Ali Keten’in maça 11’de başlaması bekleniyor. Burak Özbakır, Mehmet Avcı ve Kadir Öge de kart sınırında bulunuyor. Kaptan Hamza ise 2 hafta sonra 18’de yer aldı. İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saatinde hava güneşli ve sıcaklık 19 derece olacak. 13.30’da başlayacak olan mücadeleyi Konya’dan Raşit Yorgancılar yönetecek.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPORANKARA ADLİYE
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Serdar Soydan, Abdullah Melih Karaduman
HAVA: 19 derece bulutlu
KOCAELİSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ
Yusuf Şenlik
Ali Keten
Murat Başak
Kemal Can Aydemir
Kadir Öge
Sefa Narin
Mert Yavuz
Burak Özbakır
Burak Süleyman
Hamza ya da Kerem
İshak Kurt
ADLİYESPOR’UN MUHTEMEL 11’İ
Onurcan Piri
Metin İlhan
Oğuzhan Azğar
Caner Özden
Hüseyin Seyhan
Salih Sarıkaya
Serkan Şirin
Ferdi Konak
Deniz Keskin
Celal Hanalp
Mehmet Kaan Türkmen
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz