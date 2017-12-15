Yönetim öte yandan tüm taraftarlardan, barkodu 869 ile başlayan Türk Malı ürünlerini tercih etmelerini istedi.
BİLET FİYATLARI
Misafir Tribün: 5 TL
Deniz Tarafı: 5 TL
Maraton: 5 TL
Numaralı B: 10 TL
Numaralı A: 20 TL
VIP Bilet: 50 TL
12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle Kocaelispor Kulübü, Adliyespor maçının biletlerinde "Barkoduna Bak!" sözüne yer verildi.
Yönetim öte yandan tüm taraftarlardan, barkodu 869 ile başlayan Türk Malı ürünlerini tercih etmelerini istedi.
Misafir Tribün: 5 TL
Deniz Tarafı: 5 TL
Maraton: 5 TL
Numaralı B: 10 TL
Numaralı A: 20 TL
VIP Bilet: 50 TL
Bugün 13:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz