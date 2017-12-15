Kim demiş bu stadın üstü açık diye...

Milyonlarca lira tesis yatırımı yaptık diyerek övünen ancak kimi projelerinde amatörce hataları olan kent idarecilerinin, Başiskele’de yer alan Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nın üzerini ne zaman kapatacağı merak ediliyor. Yazın kavrulan, yağışlı havalarda ise ıslanan taraftarlar bir an önce stadın üzerinin kapanmasını istiyor. Defalarca haber yapmamıza karşın hiçbir hareketin olmadığı, sürekli olarak “İhalesi yapıldı kapatacağız” yanıtının verildiği stadın bu sezon da kapanması zor görülüyor.