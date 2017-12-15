Milyonlarca lira tesis yatırımı yaptık diyerek övünen ancak kimi projelerinde amatörce hataları olan kent idarecilerinin, Başiskele’de yer alan Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nın üzerini ne zaman kapatacağı merak ediliyor. Yazın kavrulan, yağışlı havalarda ise ıslanan taraftarlar bir an önce stadın üzerinin kapanmasını istiyor. Defalarca haber yapmamıza karşın hiçbir hareketin olmadığı, sürekli olarak “İhalesi yapıldı kapatacağız” yanıtının verildiği stadın bu sezon da kapanması zor görülüyor.
Bugün 13:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:48 TSİ )
Kim demiş bu stadın üstü açık diye!
Kim demiş bu stadın üstü açık diye...
Bugün 13:46 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz