Mert Köprücü ile ilk maç

İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç17’de başlayacak.

ÇOK İHTİYACIMIZ VAR

11 maçta 6 galibiyet elde eden Mavi Yeşilliler, yeni antrenör Mert Köprücü ile de ilk maçına çıkacak. Hızlı bir şekilde kolları sıvayan İzmit ekibinde çiçeği burnunda antrenör Köprücü, Edirne ekibinin sezona çok iyi bir giriş yaptığını ancak son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildiklerinin altını çizdi. Kendilerinin de son maçta üzüldüğünü ifade eden genç antrenör galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu belirtti.