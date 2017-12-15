Kocaeli Üniversitesi 1. Lig’de!

Özellikle finalde ev sahibi İzmir İleri teknoloji karşısında tıklım tıklım dolu tribünler önünde rakibini 75-66 mağlup eden Yeşil Siyahlılar haklı bir gurur yaşadı.

BAHADIR: HAK ETTİĞİMİZ YERDEYİZ

Üniversite takımı koçu Dr. Tolga Kaan Bahadır “Üniversitemizi hak ettiği yerlere çıkartmak benim ve üniversitem adına harika oldu. görevim öğrencilerimizle birlikte üniversitemizin vizyonuna sportif anlamda katkıda bulunabilmektir. Bu süreçte bize destek veren başta sayın rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü hocamıza, Sağlık Kültür ve Spor Şube Müdürümüz Hayriye Özpınar’a, Spor Şube Müdürümüz Gürel Karslı Bey’e ve spor bilimleri Dekanımız Prof. Dr. Hakan Demir’e teşekkür ediyorum” dedi.

SKORLAR

Kocaeli Üniversitesi – Bursa Teknik: 86-59

Kocaeli Üniversitesi – Alanya Alaaddin Keykubat: 82-37

Kocaeli Üniversitesi – İzmir Katip Çelebi: 102-80

Kocaeli Üniversitesi – İzmir İleri Teknoloji – 75-66