Yarın (Pazar) Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki maç saat 19.00’da başlayacak. Tüm futbolcular saat 15’te dernekte bir araya gelecek. Kırmızı Grup lideri ekibimiz ilk yarıyı 6 galibiyet ve 2 beraberlik ile lider tamamlamıştı. Bu gruptaki diğer temsilcilerimiz Gölcük Master 12 puan ile beşinci, Özkar Master de aynı puan ile 6. sırada bulunuyor. Beyaz Grup’ta ise Darıca ve Gebze Master 19’ar puan ile ilk 2 sırada bulunuyor. Beşinci Kartepe Master’in de 15 puanı var.
Bugün 13:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
Ustaların rakibi Galatasaray
Marmara Masterler Ligi’ndeki başarılı temsilcilerimizden Kocaeli Master ikinci yarının ilk maçında Galatasaray Master ile karşılaşacak.
Bugün 13:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz