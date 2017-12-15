Ustaların rakibi Galatasaray

Yarın (Pazar) Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki maç saat 19.00’da başlayacak. Tüm futbolcular saat 15’te dernekte bir araya gelecek. Kırmızı Grup lideri ekibimiz ilk yarıyı 6 galibiyet ve 2 beraberlik ile lider tamamlamıştı. Bu gruptaki diğer temsilcilerimiz Gölcük Master 12 puan ile beşinci, Özkar Master de aynı puan ile 6. sırada bulunuyor. Beyaz Grup’ta ise Darıca ve Gebze Master 19’ar puan ile ilk 2 sırada bulunuyor. Beşinci Kartepe Master’in de 15 puanı var.