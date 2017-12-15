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150 işçi teşekkür için AKP’de

Hizmet-İş Şube Başkanı İdris Ersoy, önceki gün AKP İl Başkanlığı’na 150 işçi ile birlikte çıkarma yaptı. Taşeron sistemin artık tarih olduğunu belirten Ersoy, il başkanı Şemsettin Ceyhan nezdinde hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve beraberindeki 150 taşeron işçi, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a ziyarette bulundu. Parti binasındaki ziyarette değerlendirmelerde bulunan il başkanı Ceyhan, parti olarak taşeron için kadro sözü verdiklerini dile getirdi.

“SİZ EV SAHİBİSİNİZ”

Konukları ile görüşmesinde işçilerin ev sahibi olduğunu söyleyen Ceyhan, “Sizler burada ev sahibisiniz, çünkü AK Parti halkındır. Taşeron olarak çeşitli kurumlarda görev yapan arkadaşlarımızın sorusunu İdris Bey dile getirmişti. Bu kadro müjdesini hak ettiğiniz için yaptık. Hayırlı uğurlu olsu” dedi.

“SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Bir siyasetçi için en güzel durumun verdiği sözü yerine getirmek olduğunu belirten Ceyhan, “1 Kasım’da taşeronda çalışan işçi kardeşlerimize çözüm sözü vermiştik. Geldiğimiz nokta son nokta değil. AK Parti olarak hiçbir zaman geldiğimiz noktayı son olarak görmedik. Bu salonda olan arkadaşlarımızın kaçının partili olduğu umurumuzda değil. Daha güzel şeylerde buluşmak istiyoruz” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ SESİMİZE KULAK VERDİ

Ceyhan’ın ardından konuşan Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da, “Çalışma hayatında kangren haline gelmiş taşeron sistemini kaldıran cumhurbaşkanımıza ve AKP’ye teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sesimize kulak vermiş ve kamuda taşeronluğa son vermiştir” dedi.

Bugün 14:00 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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