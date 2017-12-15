NASA yeni bir gezegen keşfetti

NASA ve arama devi Google’ın ortak düzenlediği basın toplantısı ile Kepler uzay teleskobunun keşfettiği "Kepler-90i" isimli gezegen ilk kez duyuruldu. Kepler-90i, 2014 yılında keşfedilen Kepler-90 isimli bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Yıldızına daha yakın olduğu için etrafındaki bir tam yörüngeyi sadece 14 günde tamamlayan Kepler-90i, yüksek bir sıcaklıkta olan kayalık bir gezegen. Kepler uzay teleskobunun keşfettiği Kepler-90i, Dünya’dan yaklaşık 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Kepler-90 sistemi, gezegen sayısını 8’e çıkararak içerisinde en çok gezegenin yer aldığı iki Güneş Sistemi’nden birisi oldu.