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Bugün 14:05 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 14:06 TSİ )

NASA yeni bir gezegen keşfetti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Daresi (NASA), yeni bir gezegen keşfedildiğini duyurdu.

NASA ve arama devi Google’ın ortak düzenlediği basın toplantısı ile Kepler uzay teleskobunun keşfettiği "Kepler-90i" isimli gezegen ilk kez duyuruldu. Kepler-90i, 2014 yılında keşfedilen Kepler-90 isimli bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Yıldızına daha yakın olduğu için etrafındaki bir tam yörüngeyi sadece 14 günde tamamlayan Kepler-90i, yüksek bir sıcaklıkta olan kayalık bir gezegen. Kepler uzay teleskobunun keşfettiği Kepler-90i, Dünya’dan yaklaşık 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Kepler-90 sistemi, gezegen sayısını 8’e çıkararak içerisinde en çok gezegenin yer aldığı iki Güneş Sistemi’nden birisi oldu.

Bugün 14:05 TSİ İHA - Teknoloji

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