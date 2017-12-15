DP World'de uzaktan kumandalı vinç kullanılacak

DP World Yarımca’nın iki elektrikli vinci (e-RTG) uzaktan kumandaya geçirilerek modernize edildi. Küresel ticaretin sağlayıcılarından DP World, vinçlerinin ikisini test etmek üzere uzaktan kumandaya geçiriyor. Türkiye'de ilk kez kullanılacak bu teknoloji ile liman operasyonlarında verimliliğin arttırılması amaçlanıyor. DP World Yarımca limanında 18 RTG bulunuyor.

UZAKTAN KUMANDA

Gemi operasyonlarını halihazırda uzaktan kumandalı rıhtım vinçleriyle gerçekleştiren DP World Yarımca, aynı donanımı sahadaki operasyonlarında da uygulayarak iki elektrikli vincinde uzaktan kumanda ile operasyon sürecini başlatıyor. Türkiye'nin en büyük konteyner terminallerinden biri olan 1,3 milyon TEU kapasiteli DP World Yarımca konteyner terminali, uzaktan çalıştırmanın uygulanabilirliğini test etmek için e-RTG’lerinden iki tanesini uzaktan kumandaya geçiriyor.

ÜSTÜN BİR ÜRETKENLİK

DP World Yarımca, Türkiye pazarında teknoloji ve otomasyonun yaygınlaştırılması bağlamında lider konumda bir liman işletmesidir. Bu kapsamda limanda Araç Belirleme Sistemi (VAS) Optik Okuyucu (OCR) ve Gerçek Zamanlı Lokasyon Sistemi (RTLS) gibi uygulamaları bulunmaktadır. Son jenerasyon, elektrikli Konecranes e-RTG’lerin uzaktan kumanda işlevselliği, halihazırda kendi pazarında üstün bir üretkenlik sunmakta olan terminalin verimliliğini daha da artıracaktır.

YILBAŞINDA DEVREDE

Geliştirilmiş e-RTG’ler iki adet Uzaktan Çalışma İstasyonundan (ROS) uzaktan çalıştırılacaklardır. Bu uygulamayla operatörün çok daha üretken hale gelmesi ve vinç filosunun tamamının üretkenliğinin iyileşmesi hedeflenmekte. Uzaktan kumandaya geçirilen iki vincin önümüzdeki yılın başında devreye alınması planlanıyor.

VERİMLİ ÇALIŞMA

Dünya çapındaki DP World işletmeleri arasında konsept olarak ileri teknoloji kullanımıyla öne çıkan DP World Yarımca’nın CEO’su Kris Adams, piyasadaki en üretken ve verimli çalışmayı sağlamak için bu yeni teknolojinin yaşama geçirilmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

YENİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Adams, ayrıca, inovasyonun, DP World için temel bir değer oluşturduğunu vurguladı. Yıllardır son derece geleneksel biçimde çalışmayı sürdüren sektörde yeni teknolojilerin kullanımı ve dijitalleşme ile önemli randıman artışı sağlanabilir, bu da limanımızın konteyner hatları ve yük sahipleriyle de ilişkisini daha da güçlendirecektir diye sözlerine ekledi.

550 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

DP World Yarımca Limanı'na bugüne kadar yaklaşık 550 milyon Dolar tutarında yatırım yaptı. Toplam alanı 46 hektarı bulan liman Marmara bölgesinde hizmet veriyor. Limanda iki dev konteyner gemisine (ULCS – 400 metre) aynı anda hizmet verebilen iki rıhtım bulunuyor.