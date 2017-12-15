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Kocaeli'de 'Mahrem abi' operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında personelden sorumlu 'Mahrem abi' oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ve askeri personelden sorumlu 'Mahrem abi' oldukları değerlendirilen farklı meslek gruplarından 8'i ihraç 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün sabah Kocaeli, İstanbul, Kahramanmaraş ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması içinçalışmalar devam ediyor.

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