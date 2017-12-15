Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ve askeri personelden sorumlu 'Mahrem abi' oldukları değerlendirilen farklı meslek gruplarından 8'i ihraç 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün sabah Kocaeli, İstanbul, Kahramanmaraş ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması içinçalışmalar devam ediyor.
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Kocaeli'de 'Mahrem abi' operasyonu: 4 gözaltı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında personelden sorumlu 'Mahrem abi' oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz