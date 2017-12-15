Bel fıtığından korunmak için nelere dikkat etmek gerekir?

“Bel fıtığı şikayeti toplumda çok sık rastlanan, genelde 35 – 50 yaşları arasındaki kişilerde ortaya çıkan ağrılı bir hastalıktır. Omurga yapıları nedeniyle uzun boylu kişiler bel fıtığına yakalanma konusunda daha fazla risk taşır. Ağır iş görenlerde, masabaşı çalışanlarda, ev hanımlarında, şoförler ile sıklıkla ayakta çalışmak durumunda olan öğretmen, eczacı ve garson gibi meslek sahipleri ile yoğun stres altındaki yöneticilerde bel fıtığı daha fazla görülür. Hareketsiz bir iş ve hayat tarzı, daha çok oturarak çalışmak, şişmanlık, ağır şeyler kaldırmak, mücadele sporları, bilinçsiz spor yapmak, yanlış oturuş ve duruş alışkanlığı, huzursuz bir ortamda ve stres içinde yaşama, sigara ve alkol kullanma, uzun süre otomobil kullanma, bedensel faaliyetlere ısınmadan başlamak hastalık açısından risk oluşturur.

BASİT YÖNTEMLERLE AZALTILABİLİR

Bel fıtığına yakalanma riskini işyerinize, evinizde veya araba kullanırken yapacağınız basit düzeltmelerle azaltabilirsiniz. Öncelikle bel bölgenizi tam olarak destekleyen sert sandalyelere oturmayı tercih edin, çok derin ve çok yumuşak koltuklarda oturmayın. Aynı pozisyonda, özellikle araba kullanırken uzun süre oturmamaya gayret edin, mümkünse saat başı mola verip bir müddet kısa mesafelerde yürüyün. Herhangi bir cismi kaldırırken belinizi değil bacaklarınızı kullanın. Herhangi bir sporu yapmaya başlamadan önce doktorunuzun beliniz için önerdiği egzersizleri yaparak ısınmayı unutmayın. Spor yaparken belinizde ağrı hissederseniz, o aktiviteyi yapmaya devam etmeyin. Ev işi yaparken, mutfak tezgahında çalışırken, ütü yaparken, yatak düzeltirken, elektrik süpürgesi kullanırken omurga düz tutulmalı, gerektiğinde dizleri bükerek eğilmeli. Ütü yaparken ütü masasının boyunu yükseltebilir, mutfak tezgahında çalışırken bir ayağınızın altına basamak yerleştirerek omurganızı düz tutabilirsiniz. Yüksekteki cisimlere uzanmak için basamak veya merdiven kullanınız. Büyük bir eşyayı hareket ettirmek istediğinizde çekmek yerine itmeyi deneyiniz. Kilolar, omurlar ve dolayısıyla diskler üzerine olan yükü arttırdığı için fazla kilolarınızdan kurtulun.”