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Engelli çocuğa kötü muamele, uzmanlara ders konusu oldu

Erzurum’da bir öğretmenin otizmli bir çocuğa eğitim gördüğü okulda şiddet uygularken çekilen görüntüleri, Kocaeli’nde engellileri eğiten bir merkezde ders konusu oldu. Öğretmenler otizmli çocuklara sevgi ile yaklaşılması gerektiğini baskılayıcı davranışlar ile o çocuklara bir şey yapılamayacağını belirtti.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulda bir öğretmenin öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Konu ile ilgili görüntüleri izleyen çocuğun annesi öğretmenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ise Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattıklarını açıklamıştı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren ve alanında Avrupa’nın en iyileri arasında yer alan Atlantis Özel Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli öğretmenler konuyu ders olarak işledi. Öğretmenler, engelli çocuklara fiziksel üstünlük sağlamaktansa, çocuklara kendilerini iyi hissettirebilecek uygulamalar yapılması gerektiğini belirtti.

“Özel çocuklar ile çalıştığımız için ortamında onlara uygun olması gerekiyor “

Konu ile ilgili konuşan Özel Eğitim Uzmanı Gülşah Kurt, "Biz hassas bir iş yapıyoruz. Özel çocuklar ile çalışıyoruz. Özel çocuklar ile çalıştığımız için ortamında onlara uygun olması gerekiyor. Bizim izlediğimiz videodaki sınıfta insana kasvet getirici bir hava var. Sınıfın daha aydınlık ferah, eğitim materyallerinin ona uygun olması lazım. Eğitim materyalleri bizim için çok önemli. Çünkü çocuğa ders vermeye oradan başlıyoruz. Çocuğumuz zaten hassas. O çocuğun kendini sınıfında güvende hissetmesi gerekiyor. Ona onun gibi yaklaşırsak asla olmaz. Çocuklara baskılayıcı davranışlar ile herhangi bir şey yapamayız. Onun yerine onun dikkatini dağıtıcı daha farklı materyaller ortaya koyarak çocuğumuzun dikkatini farklı yöne çekip, şiddet içerikli davranışlarını baskılayabiliriz "diye konuştu.

“Çocuğa kendini güvende hissettirecek eylemler yapmamız lazım”

“O videoda çocuk öğretmene sadece bakıyor” diyen, Kurt, “Karşısında fiziksel üstünlük sağlamaya çalışan biri var. Çocukta ona karşı kendince davranış gösteriyor. Bunun yerine onu güvende hissettirecek eylemler yapmamız lazım. Bunu şiddetle değil de, müzikle sakinleştirilebilir. Çocuğunun bizim yanımızda güvende olduğunu, o ortamda kendini rahat hissettiğini, bizim ona hissettirmemiz lazım” dedi.

“O çocukları hayata katabilmek, bağımsız bir şeyler yapabildiğini görmek için çabalıyoruz”

Özel Eğitim Uzmanı Şeymamur Umut ise , “Burada yapmak istediğimiz şey çocuğa sınırlı alanlarda bir şey yaptırmak değil. Çocuğun performansında en üst seviyeye ulaşabilmek. Gerekiyorsa bu etkinliklerimizi havuzda yapıyoruz. Bazı etkinliklerimizi öğrencilerimizin durumuna göre atın üstünde yapıyoruz. Olan imkanları en iyi şekilde kullanmak en güzeli. Özel eğitimde ne gerekliyse onları hakkı ile yapmaya çalışıyoruz. O çocuğu hayata katabilmek, bağımsız bir şeyler yapabildiğini görmek için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 15:31 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

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