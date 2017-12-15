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Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki eşleşmeler şöyle:

  • Beşiktaş - Osmanlıspor
  • Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
  • Galatasaray - Bucaspor
  • Kayserispor - Antalyaspor
  • Fenerbahçe - İstanbulspor
  • Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
  • Gençlerbirliği - Bursaspor
  • Trabzonspor - Atiker Konyaspor

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