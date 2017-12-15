Marmara'da fırtına!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında bu gece yarısından itibaren etkili olacak rüzgarın hafta sonu kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgarın bu gece yarısından başlayarak, cumartesi ve pazar günü öğleden sonraya kadar İstanbul, Bursa ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, İzmir çevrelerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (lodos) ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü öğleden sonra rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





