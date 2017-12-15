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Dün 15:38 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 17:03 TSİ )

Asgari ücret için talep edilen ilk fiyat!

Son dakika: Türk-İş'in asgari ücret talebi net 1893 TL oldu.

Türk-İş asgari ücret talebini net bin 893 TL olarak açıkladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2018 yılında net bin 893 lira olmasını talep ettiklerini belirtti.

Dün 15:38 TSİ - Ekonomi

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