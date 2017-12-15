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O taşocağı kararı tanımıyor!

Halıdere’de bulunan Elmaslar Taşocağı hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşletme Genel Müdürlüğü tarafından durdurma kararı verildi. Ancak taşocağının kararı tanımadığı gibi çalışma kapasitesini 24 saate çıkardığı öne sürülüyor.

Gölcük Halıdere bölgesinde uzun süredir faaliyet gösteren ve her geçen yıl büyüyen tartışmalı taş ocağıyla ilgili kapatma kararı çıktı. Çevreye ve doğaya verdiği zarardan dolayı kapatma kararı alınan ve AS Elmaslar firması tarafından işletilen taşocağının faaliyeti ile ilgili durdurulması kararı verildi. Ancak alınan bu karara rağmen taşocağı faaliyetine devam ediyor. Üstelik çalışma süresini de uzatan firmanın, 24 saat üretime geçtiği ileri sürüldü.

HEYELAN TEHLİKESİ VAR

Gölcük’te bulunan ve uzun yıllardır bölge halkının tartışma konusu haline getirdiği taşocağıyla ilgili sürpriz bir karar geldi. Halıderelilerin beklediği müjdeli haber Kocaeli Valiliği’nden geldi. Halıdere Taşocağı’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşletme Genel Müdürlüğü teknik ekiplerinin incelemesi sonucu heyelan tehlikesine bulunduğu tespit edildi.

SEBEBİ, DOĞAYA VERDİĞİ ZARAR!

Söz konusu tehlikenin yanı sıra taşocağı çalışmaları sırasında 10 dönümlük kestaneliğin de tahrip edildiği ortaya çıkanken, kestane ağaçlarının kesilerek çevreye ve doğaya zarar verilmesi gibi sebeplerden vermesinden dolayı faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi.

POLİS RAPOR DÜZENLEDİ

Konu hakkında açıklama yapan Halıdere Mahallesi Muhtarı Seyfi Eraydın, alınan kararın uygulamaya geçemediğini, çünkü bakanlığa bağlı müdürlüğün tespitlerine ve kararına rağmen taşocağında hala çalışmanın sürdürüldüğünü dile getirdi. Muhtar Eraydın, bölgedeki çalışmanın sürdüğüne dair polis tarafından rapor da düzenlendiğini, ancak kimsenin ocağa engel olamadığını dile getirdi.

“TEHLİKE HAT SAFHADA”

Halıdere Tarım Kooperatifi 2. Başkanı Mesrur Keskin ise, “Buraya incelemeye geldiklerinde toprak çatlamalarını fark eden denetçiler ‘tehlike hat safhada, burada 1 dakika bile durulmaz’ diyerek ayrıldılar. Bana Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği ve Gölcük Kaymakamlığı’ndan yazı geldi. Aynı yazı Elmaslar Taşocağı’na da gönderildi, fakat dinlemiyorlar” dedi.

“24 SAAT ÇALIŞILIYOR!”

Taşocağı ile ilgili olarak ilginç bir detayı da paylaşan Mesrur Keskin, “Kanun, yasa bu taşocağı kapatılmalı diyor, fakat firma sahipleri bu kararın aksine çalışmalarını 24 saate çıkarıyor. Üstelik bir de dereye çamur salarak tıkanmaya sebep olmuşlar. Her yer çamur içinde. Bize sıra geldiğinde kuru bir dal kestirmeyenler, kanun tanımayan bu adamlara ise dokunamıyor” diye konuştu.

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