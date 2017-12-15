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Bugün 15:57 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:58 TSİ )

Okulda 'askıda yiyecek' projesi

Gölcük Ortaokulu'nda askıda yiyecek paylaşımı yapıldı. Kantinden kendi ihtiyaçlarını alan öğrenciler, fazladan satın aldıkları simit, poğaça ve suları askıya yazdırarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin almasını sağladı.

Gölcük Ortaokulu'nda Değerler Eğitimi Projesi kapsamında 1. dönem teması olan 'Yardımlaşma ve Paylaşma' değeri için Değerler Eğitimi Komisyonu tarafından askıda yiyecek çalışması yapıldı. Öğrenciler kantinden kendi ihtiyacını alırken fazladan simit, poğaça, su ve meyve suyu parasını da ödeyerek askıya yazdırdı. İhtiyacı olan öğrenci de askıdan ihtiyacı olan yiyecek ve içeceği ücretini ödemeden aldı.

Bugün 15:57 TSİ DHA Kocaeli- Eğitim

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