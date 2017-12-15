Gölcük Ortaokulu'nda Değerler Eğitimi Projesi kapsamında 1. dönem teması olan 'Yardımlaşma ve Paylaşma' değeri için Değerler Eğitimi Komisyonu tarafından askıda yiyecek çalışması yapıldı. Öğrenciler kantinden kendi ihtiyacını alırken fazladan simit, poğaça, su ve meyve suyu parasını da ödeyerek askıya yazdırdı. İhtiyacı olan öğrenci de askıdan ihtiyacı olan yiyecek ve içeceği ücretini ödemeden aldı.
Bugün 15:57 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:58 TSİ )
Okulda 'askıda yiyecek' projesi
Gölcük Ortaokulu'nda askıda yiyecek paylaşımı yapıldı. Kantinden kendi ihtiyaçlarını alan öğrenciler, fazladan satın aldıkları simit, poğaça ve suları askıya yazdırarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin almasını sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz