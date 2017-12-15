Okulda 'askıda yiyecek' projesi

Gölcük Ortaokulu'nda Değerler Eğitimi Projesi kapsamında 1. dönem teması olan 'Yardımlaşma ve Paylaşma' değeri için Değerler Eğitimi Komisyonu tarafından askıda yiyecek çalışması yapıldı. Öğrenciler kantinden kendi ihtiyacını alırken fazladan simit, poğaça, su ve meyve suyu parasını da ödeyerek askıya yazdırdı. İhtiyacı olan öğrenci de askıdan ihtiyacı olan yiyecek ve içeceği ücretini ödemeden aldı.