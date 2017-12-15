Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:43 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:44 TSİ )

Yürüyüş Yolu balonlarla süslendi

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Teşkilatı, Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yıldönümü dolayısıyla Yürüyüş Yolu’nu renkli balonlarla süsledi. Balonların içinde İnsan Hakları Beyannamesi’nde bulunan maddeler, hadisler, Türk bayrağı rozeti ve ikramlık şekerler yer aldı.

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Teşkilatı, Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yıldönümü dolayısıyla dün Belediye İş Hanı’nda önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

BALON PATLATILDI

Basın açıklamasında Yürüyüş Yolu üzerini partililer renkli balonlarla süsledi. Balonların içinde İnsan Hakları Beyannamesi’nde bulunan maddeler, hadisler, Türk bayrağı rozeti ve ikramlık şekerler yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından balonlar patlatılarak içinden çıkan maddeler ve hadisler okundu.

İNSANLARLA BARIŞIK OLMALIYIZ

Düzenlenen açıklamada ilk olarak AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı söz aldı. Yazıcı, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkence ve kötü muameleye tabi tutulamayacağını ilan eder. Ülkemizin beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması insan haklarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyetti belirtir. Kültürümüzde haklıyı korumak, farklılıklara saygı duymak öne çıkmaktadır. İnsanlarla kavgalı değil barışık olmalıyız. İnsan halkları konusunda farkındalık yaratmak istedik. İnsan hakları gününüz kutlu olsun” dedi.

HER ZAMAN HAKLININ YANINDAYIZ

Yazıcı’nın ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “AK Kadınlara, AK Parti’nin fedakar kadınlara ve AK Gençlere böyle bir program yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bir insan olarak bu günde benim de bireysel haklarım var. Farkındalık yaratılması çok önemli bir adım. İnsanlar haklı da olabilir haksız da. En büyük problem ve kıyamet, haklı güçsüzlerin hakkını yiyen haksız güçlüler yüzünden olur. Bizler her zaman haklı insanın yanındayız. Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

ATALARIMIZ HER ZAMAN GARİBİN YANINDA OLDU

Doğan’ın ardından son olarak AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz söz aldı. Ayaz, “Düşünce atlasımızda ilk teması yaradanı severiz yaradandan ötürü. İnsana değer vermek, insanı insan gibi görmek bizlere atamızdan kalmıştır. Bugün hayvan hakları insan haklarının önünde gidiyor bu durum ne kadar garayip bir durumdur. Atalarımız kişilerin dinine, diline ırkına hiçbir zaman tecavüz etmemiştir, her zaman garibin yanında olmuştur. Herkesin insan hakları günü kutlu olsun” açıklamalarında bulundu.

Bugün 16:43 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
CHP İzmit Gençlerde iki aday mask
CHP İzmit Gençlerde iki aday
150 işçi teşekkür için AKP’de mask
150 işçi teşekkür için AKP’de
Sanayi sitelerinin doluluk oranı %60 mask
Sanayi sitelerinin doluluk oranı %60
Başiskele’de tek adaylı kongre mask
Başiskele’de tek adaylı kongre
Bakandan 'bedelli askerlik' açıklaması mask
Bakandan 'bedelli askerlik' açıklaması
Karlov suikasti ile ilgili flaş gelişme mask
Karlov suikasti ile ilgili flaş gelişme
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı
Sokak ortasında bıçaklama! mask
Sokak ortasında bıçaklama!
O müdür görevinden ayrılıyor! mask
O müdür görevinden ayrılıyor!

GALERİ

Kocaeli'deki siyah dere görenleri şaşkına çeviriyor mask
Kocaeli'deki siyah dere görenleri şaşkına çeviriyor
Acktığında patisiyle tıklıyor, yemeğini kapıyor mask
Acktığında patisiyle tıklıyor, yemeğini kapıyor
Çocukluk hayali gerçek oldu mask
Çocukluk hayali gerçek oldu
İzmitli gruptan kısa film! mask
İzmitli gruptan kısa film!
Karda komik kaza! Kahkahalara boğuldular... mask
Karda komik kaza! Kahkahalara boğuldular...
Bu adama iyi bakın, hurdaya dönen araçtan tek parça kendi başına çıktı! mask
Bu adama iyi bakın, hurdaya dönen araçtan tek parça kendi başına çıktı!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR