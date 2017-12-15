Yürüyüş Yolu balonlarla süslendi

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Teşkilatı, Dünya İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yıldönümü dolayısıyla dün Belediye İş Hanı’nda önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

BALON PATLATILDI

Basın açıklamasında Yürüyüş Yolu üzerini partililer renkli balonlarla süsledi. Balonların içinde İnsan Hakları Beyannamesi’nde bulunan maddeler, hadisler, Türk bayrağı rozeti ve ikramlık şekerler yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından balonlar patlatılarak içinden çıkan maddeler ve hadisler okundu.

İNSANLARLA BARIŞIK OLMALIYIZ

Düzenlenen açıklamada ilk olarak AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı söz aldı. Yazıcı, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkence ve kötü muameleye tabi tutulamayacağını ilan eder. Ülkemizin beyannameyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması insan haklarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyetti belirtir. Kültürümüzde haklıyı korumak, farklılıklara saygı duymak öne çıkmaktadır. İnsanlarla kavgalı değil barışık olmalıyız. İnsan halkları konusunda farkındalık yaratmak istedik. İnsan hakları gününüz kutlu olsun” dedi.

HER ZAMAN HAKLININ YANINDAYIZ

Yazıcı’nın ardından söz alan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “AK Kadınlara, AK Parti’nin fedakar kadınlara ve AK Gençlere böyle bir program yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bir insan olarak bu günde benim de bireysel haklarım var. Farkındalık yaratılması çok önemli bir adım. İnsanlar haklı da olabilir haksız da. En büyük problem ve kıyamet, haklı güçsüzlerin hakkını yiyen haksız güçlüler yüzünden olur. Bizler her zaman haklı insanın yanındayız. Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

ATALARIMIZ HER ZAMAN GARİBİN YANINDA OLDU

Doğan’ın ardından son olarak AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz söz aldı. Ayaz, “Düşünce atlasımızda ilk teması yaradanı severiz yaradandan ötürü. İnsana değer vermek, insanı insan gibi görmek bizlere atamızdan kalmıştır. Bugün hayvan hakları insan haklarının önünde gidiyor bu durum ne kadar garayip bir durumdur. Atalarımız kişilerin dinine, diline ırkına hiçbir zaman tecavüz etmemiştir, her zaman garibin yanında olmuştur. Herkesin insan hakları günü kutlu olsun” açıklamalarında bulundu.