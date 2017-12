Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı

İzmit Yürüyüş Yolu Fevziye Camii mevkisinde çıkan tartışmayı ayırmak isteyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Alınan bilgiye göre İzmit Fevziye Camii mevkisinde kimliği belirsiz ve yaşı küçük olduğu öne sürülen iki kişi, bölgede bulunan yaşlı bir şahsa sataşmaya başladı. Bunu gören ve Barlar Sokağında çay ocağı işlettiği öğrenilen İlhan Can (32) olaya müdahale etmek istedi. Şahısların yaşlı adama sataşmasını engellemek isteyen İlhan Can, yaşı küçük olduğu öne sürülen şüphelilerden biri tarafından bacağından bıçaklandı. Can, kanlar içinde kalırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan İlhan Can’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.