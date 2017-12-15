Gölcük Şirinköy Düzağaç Mahallesinde ikamet eden Hyundai Mobis Fabrikası çalışanlarından Gökhan Filiz (32) akşam saatlerinde arkadaşları ile sohbet ederken bir anda rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Filiz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hiçbir hastalığı bulunmadığı öğrenilen Filiz’in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan Gökhan Filiz’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Filiz’in cenazesi Körfez 95 Evler Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.
Dün 16:59 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 17:00 TSİ )
Genç baba kalbine yenildi
Gölcük Şirinköy Düzağaç Mahallesinde arkadaşları ile birlikte sohbet ederken aniden fenalaşan 32 yaşındaki Gökhan Filiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün 16:59 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz