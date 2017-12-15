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CHP İzmit Gençlerde iki aday

Bu pazar kongreye gidecek olan CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na mevcut başkan Devrim Bal yeniden aday olmazken kongrede iki aday yarışacak

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Örgütü, bu pazar kongreye gidiyor. Mevcut başkan Devrim Bal, şubat ayında askere gidecek olmasından dolayı kongreye aday olmuyor. Gençlik Kolları Başkanlığı için kongreye aday olan Mehdi Kaan Günan ve Ahmet Sefa Aşkın yarışacak. Bu süreçte adaylığı konuşulan İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Can Tekoğlu ile Üniversite Komisyon Başkanı Anıl Deniz Pişkin da adaylardan Mehdi Kaan Günan'ı destekleyecek. Pazar günü saat 10.00-17.00 arasında İnönü Caddesi'nde bulunan Alternaif Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın'ın oğlu olduğu bilinen Ahmet Sefa Aşkın, yaklaşan kongrede Mehdi Kaan Günan ile yarışacak. Partide daha önce resmi bir görev almayan Aşkın, önceki kongrede Devrim Bal’ın 2 rakibinden biri olan Mehdi Kaan Günan’ı desteklemişti. Adaylardan Mehdi Kaan Günan ise önceki kongrede Devrim Bal ve Burcu Yazıcı ile yarışmış, seçimin galibi Devrim Bal olmuştu. Mehdi Kaan Günan, 2013-2014 yıllarında Lise İl Komisyonu Başkanlığı görevini de yapmıştı.

Bugün 17:05 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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