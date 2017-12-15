Cemal Turgay beyin kanaması geçirdi

Kocaeli'nin önemli bir değeri olan ünlü fotoğraf sanatçısı geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş 20 günlük tedavi süresinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nden 10 gün önce taburcu oldu. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğenilen Turgay evinde istirahat ediyor.