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Cemal Turgay beyin kanaması geçirdi

Beyin kanaması geçiren İzmitli fotoğraf sanatçısı Cemal Turgay evinde istirahat ediyor.

BÜYÜT

Kocaeli'nin önemli bir değeri olan ünlü fotoğraf sanatçısı geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş 20 günlük tedavi süresinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nden 10 gün önce taburcu oldu. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğenilen Turgay evinde istirahat ediyor.

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