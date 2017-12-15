Kocaeli'nin önemli bir değeri olan ünlü fotoğraf sanatçısı geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmiş 20 günlük tedavi süresinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nden 10 gün önce taburcu oldu. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğenilen Turgay evinde istirahat ediyor.
Bugün 18:41 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 18:47 TSİ )
Cemal Turgay beyin kanaması geçirdi
Beyin kanaması geçiren İzmitli fotoğraf sanatçısı Cemal Turgay evinde istirahat ediyor.
Bugün 18:41 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz