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Parçalama mikserinde yaşamını yitirdi

Gebze'de 27 yaşındaki Seyid Ali Salimof, çalıştığı kauçuk fabrikasında temizlik için girdiği parçalama mikserinde feci şekilde yaşamını kaybetti.

Olay, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk bir fabrikasında meydana geldi. Seyid Ali Salimof, çalıştığı fabrikada temizlik yapmak için parçalama mikserinin içerisine girdi. Bu sırada Saliof'dan habersiz olan işçilerden biri, makineyi çalıştırdı. Durumu fark eden işçiler, makineyidurdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, makinede sıkışan Salimof'un yaşamını yitirdiğinbelirledi. İtfaiye tarafından çıkarılan Salimof'un cesedi morga kaldırılırken, firma yetkilisi Y.Ç. gözaltına alındı.

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