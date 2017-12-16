Olay, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk bir fabrikasında meydana geldi. Seyid Ali Salimof, çalıştığı fabrikada temizlik yapmak için parçalama mikserinin içerisine girdi. Bu sırada Saliof'dan habersiz olan işçilerden biri, makineyi çalıştırdı. Durumu fark eden işçiler, makineyidurdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, makinede sıkışan Salimof'un yaşamını yitirdiğinbelirledi. İtfaiye tarafından çıkarılan Salimof'un cesedi morga kaldırılırken, firma yetkilisi Y.Ç. gözaltına alındı.
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Parçalama mikserinde yaşamını yitirdi
Gebze'de 27 yaşındaki Seyid Ali Salimof, çalıştığı kauçuk fabrikasında temizlik için girdiği parçalama mikserinde feci şekilde yaşamını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz