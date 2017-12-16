Esentepe’ye ‘yörük’ çadırı

Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisindeki betonarme yapıyı yıkan Körfez Belediyesi, yerine kıl Yörük çadırı yapımı için çalışmalara başladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan çadır çalışmasını Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yerinde inceledi. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kıl çadırda, özellikle aşık ve halk ozanları için etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca bölgedeki etkinlikler için de kullanılacak.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Başkan Baran, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan çadır inşaatını incelerken, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vatandaşlar da Esentepe’nin en güzel parklarından birine bölge kültürüne uygun bir yapı yapılması dolayısıyla Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti. Başkan Baran daha sonra bölgede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.