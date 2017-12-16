Körfez, Kudüs’e sahip çıktı

Körfez Kent Konseyi tarafından Tütünçiftlik 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı ve Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, Oda Başkanları Yahya Öztürk ve Ali Karadeniz, Belediye Meclis Üyeleri, STK’ların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

TEK YÜREK OLDU

Bine yakın Körfezli önce birlikte Cuma namazı kıldı ardından 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’ndaKudüs’te yaşananlara adeta öfke kustu. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Çarşı Camii İmamı Nuh Bektaş’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında ortak basın bildirisini Eğitim-Bir-Sen Körfez Temsilcisi Sergülen Kurt okudu. Daha sonra kürsüye Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran çıktı.

ASLA ÇİĞNETMEYECEĞİZ

“Zulme Karşı direnenlere ve Kudüs davasına sahip çıkanlara selam olsun” diyerek konuşmasına başlayan Başkan İsmail Baran, “Bizler için Kudüs diyince, akan sular durur. Osmanlı’dan sonra maalesef Ortadoğu başsız kaldı. Zalimlerde bunu fırsat bildi. Ama bizler; İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’yı siyonizmin postallarına çiğnetmeyeceğiz. Çiğnemeye kalkanın da her zaman karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR

Başkan Baran, “Amerika ve ya Avrupa bir sözü ile 1 milyar 800 milyon Müslüman’ı dize getirebileceğini sanıyorsa, yanılıyor. Müslümanların sabrını taşırmayın. Çünkü güç sahibi sadece Allah’tır. Zalim Trump’ın açıklamasıyla Kudüs İsrail’in başkenti olmaz. Bizler Başkenti Kudüs olan Filistin devleti tamamıyla tanınmada asla rahat olamayız” ifadelerini kullandı. Başkan Baran’ın konuşmasının ardından Merkez Camii İmamı Mustafa Bektaş tarafından şehitlerimizin için dua okundu.